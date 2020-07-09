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Технологии и медиа ,  
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В работе соцсети TikTok возник сбой

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Сбой произошел в работе социальной сети TikTok. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, 83% пользователей столкнулись с трудностями при просмотре видео. Еще 16% сообщили о трудностях при загрузке приложения.

Согласно карте сервиса, наибольшее число жалоб о сбое поступило от жителей ряда городов Великобритании, Нидерландов и США.

Официальный аккаунт TikTok в Twitter подтвердил, что соцсеть работает с перебоями. В компании сообщили, что работают над устранением проблемы.

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Социальная сеть TikTok была запущена китайской компанией ByteDance в середине 2018 года. Она предназначена для загрузки коротких видеозаписей.

В конце июня власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений. По данным министерства информационных технологий страны, работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

7 июля госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские власти не исключают возможности блокировки TikTok на территории страны. Помпео напомнил, что ранее США объявили угрозой для национальной безопасности работу китайских компаний ZTE и Huawei, заподозрив их в передаче персональных данных американских граждан властям КНР.

Теги: TikTok, сбой
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