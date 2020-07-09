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Поправки в Конституцию ,  
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В Госдуме выявили факты влияния зарубежных организаций на голосование

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России выявила факты противоправного влияния иностранных неправительственных организаций (НПО) на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое состоялось 1 июля. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, передает ТАСС.

По словам Пискарева, были установлены факты распространения «деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации» со стороны НПО. Их финансируют правительства Великобритании, Германии, Канады, США, Чехии, Швеции, Европейской комиссии, а также нежелательные в России НПО «Человек в беде» (Чехия) и фонд «Открытое общество» (США).

Как прошло голосование по поправкам в Конституцию
Политика
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Пискарев также упомянул факт выявления депутатами «многочисленных фактов нарушений порядка деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», в части распространения материалов агитационного характера без соответствующей маркировки.

Глава комиссии считает, что данные издания публиковали фейки с целью влияния на свободу волеизъявления граждан. Он отметил, что комиссия также зафиксировала увеличение зарубежного финансирования российских НКО на 20%.

«Есть основания полагать, что была поставлена задача проявить максимальную активность по срыву голосования», — предположил Пискарев.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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Ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщил о том, что попытки внешнего вмешательства на голосовании по поправкам к Конституции выявило МВД России.

Как отмечал замминистра, на протяжении всего периода подготовки и проведения голосования МВД фиксировало попытки внешнего воздействия на волеизъявление граждан с помощью распространения фейковой информации о процессе голосования.

Зубов добавил, что недостоверные данные публиковались с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, которые зарегистрированы преимущественно за рубежом.

Теги: Госдума, поправки в Конституцию, голосование
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