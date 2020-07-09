В Госдуме выявили факты влияния зарубежных организаций на голосование

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России выявила факты противоправного влияния иностранных неправительственных организаций (НПО) на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое состоялось 1 июля. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, передает ТАСС.

По словам Пискарева, были установлены факты распространения «деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации» со стороны НПО. Их финансируют правительства Великобритании, Германии, Канады, США, Чехии, Швеции, Европейской комиссии, а также нежелательные в России НПО «Человек в беде» (Чехия) и фонд «Открытое общество» (США).

Пискарев также упомянул факт выявления депутатами «многочисленных фактов нарушений порядка деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», в части распространения материалов агитационного характера без соответствующей маркировки.

Глава комиссии считает, что данные издания публиковали фейки с целью влияния на свободу волеизъявления граждан. Он отметил, что комиссия также зафиксировала увеличение зарубежного финансирования российских НКО на 20%.