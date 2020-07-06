МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

МВД России обнаружило попытки внешнего вмешательства на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Видеотрансляция велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

По словам Зубова, на протяжении всего периода подготовки и проведения голосования МВД фиксировало попытки внешнего воздействия на волеизъявление граждан с помощью распространения фейковой информации о процессе голосования. Недостоверные данные публиковались с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, которые зарегистрированы преимущественно за рубежом, добавил замминистра.

25 июня глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что голосование по поправкам стало целью «внешней атаки», которую проводит Запад, используя СМИ, социальные сети и некоммерческие организации (НКО). По его словам, гражданам «навязывали разнообразные противоправные акции». Также Климов добавил, что политика вмешательства в конституционный процесс проводится с января 2020 года. В связи с этой угрозой комиссия Совфеда по защите госсуверенитета сформировала мониторинговую группу для анализа фактов вмешательства в период с 25 июня по 1 июля.

Изменения в Конституцию вступили в силу 4 июля. Голосование по поправкам в Конституцию продолжалось с 25 июня до 1 июля. По результатам голосования за поправки в Основной закон выступили 77,92% граждан, против — 21,27%.



