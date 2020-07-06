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Поправки в Конституцию ,  
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МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

МВД России обнаружило попытки внешнего вмешательства на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Видеотрансляция велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

По словам Зубова, на протяжении всего периода подготовки и проведения голосования МВД фиксировало попытки внешнего воздействия на волеизъявление граждан с помощью распространения фейковой информации о процессе голосования. Недостоверные данные публиковались с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, которые зарегистрированы преимущественно за рубежом, добавил замминистра.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

25 июня глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что голосование по поправкам стало целью «внешней атаки», которую проводит Запад, используя СМИ, социальные сети и некоммерческие организации (НКО). По его словам, гражданам «навязывали разнообразные противоправные акции». Также Климов добавил, что политика вмешательства в конституционный процесс проводится с января 2020 года. В связи с этой угрозой комиссия Совфеда по защите госсуверенитета сформировала мониторинговую группу для анализа фактов вмешательства в период с 25 июня по 1 июля.

Изменения в Конституцию вступили в силу 4 июля. Голосование по поправкам в Конституцию продолжалось с 25 июня до 1 июля. По результатам голосования за поправки в Основной закон выступили 77,92% граждан, против — 21,27%.

 

Теги: Конституция, МВД, голосование
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