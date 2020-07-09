В подмосковной Рузе река смыла несколько домов

В подмосковном городе Рузе из-за подъема уровня воды в реке Городянка смыло два одноэтажных частных дома и одну хозяйственную постройку, сообщается на сайте областного главка МЧС.

По данным ведомства, из-за разрушения технической насыпи во время прокладки обводного канала вода хлынула в жилой сектор. В результате подтопило 29 частных домов, из них три постройки унесло водой.

На подтопленных участках уровень воды достигал 15 см. Угрозы дальнейшего подтопления нет, заверяют в МЧС. На месте работают 55 спасателей и 16 единиц техники.

В начале июля подтопило несколько районов подмосковного Красногорска. Специалистами было ликвидировано 50 локальных подтоплений, вызванных сильными дождями.