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В Госдуму внесли проект о лишении свободы за наркопропаганду в интернете

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Государственную думу внесен законопроект о лишении свободы до десяти лет за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы предлагают расширить ст. 230 УК, которая устанавливает ответственность за «склонение к потреблению наркотических средств». Законопроект добавит во вторую часть статьи склонение к употреблению «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет». За преступления по ч. 2 ст. 230 УК предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет.

За любую пропаганду наркотиков, включая информацию в интернете, которая повлечет по неосторожности смерть двух или более человек, новый закон предлагает лишение свободы на 12–15 лет.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что комиссия нашла множество фактов пропаганды наркотиков в интернете среди российской молодежи. Кроме того, по мнению авторов законопроекта, представители иностранных государств навязывают через интернет «идеологию «безопасности» наркопотребления» и доказывают безвредность опийных наркотиков для беременных женщин.

Авторы документа также апеллировали к докладам Государственного антинаркотического комитета, который оценивает ситуацию с наркотиками в России как тяжелую. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация в 2019 году была обозначена как предкризисная.

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Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Осенью 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в УК, которые введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Теги: наркотики, Госдума, пропаганда
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