В Госдуму внесли проект о лишении свободы за наркопропаганду в интернете

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Государственную думу внесен законопроект о лишении свободы до десяти лет за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы предлагают расширить ст. 230 УК, которая устанавливает ответственность за «склонение к потреблению наркотических средств». Законопроект добавит во вторую часть статьи склонение к употреблению «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет». За преступления по ч. 2 ст. 230 УК предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет.

За любую пропаганду наркотиков, включая информацию в интернете, которая повлечет по неосторожности смерть двух или более человек, новый закон предлагает лишение свободы на 12–15 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что комиссия нашла множество фактов пропаганды наркотиков в интернете среди российской молодежи. Кроме того, по мнению авторов законопроекта, представители иностранных государств навязывают через интернет «идеологию «безопасности» наркопотребления» и доказывают безвредность опийных наркотиков для беременных женщин.