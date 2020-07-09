Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным

Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сохраняет дружеские взаимоотношения с действующим лидером России Владимиром Путиным. Об этом Медведев заявил в интервью «Комсомольской правде».

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, как изменились их взаимоотношения после ухода Медведева с поста премьер-министра.

«Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», — пояснил Медведев.

Он также сообщил, что обращается к Путину по вопросам партии «Единая Россия», будучи ее председателем.