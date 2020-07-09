Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
СМИ узнали о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова Общество, 11:37 Правозащитники сообщили о задержании председателя «Открытой России» Политика, 11:28 Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным Общество, 11:26 Костюм с шортами и кеды: что носят сотрудники офисов после карантина Стиль, 11:24 Губернатора Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента Политика, 11:21 РФС оценит слова гендиректора «Зенита» о видео с Дзюбой и Азмуном Спорт, 11:19 Исследование GroupM: как пандемия полияла на рекламный рынок Партнерский материал, 11:18 СК начал проверку причастности Фургала к другим тяжким преступлениям Политика, 11:17 Кутюр на карантине: как прошла первая виртуальная Неделя высокой моды Стиль, 11:07 Сложность майнинга биткоина приблизилась к историческому максимуму Крипто, 11:05 Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала. Спецэфир ЧЭЗ Next Политика, 11:05 Метеорологи опубликовали прогноз изменения климата на следующие пять лет Общество, 11:01 Губернатора Фургала проверят на связь с убийствами из-за черного лома Политика, 10:54 Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля Инвестиции, 10:52
Общество ,  
0 

Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным

Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сохраняет дружеские взаимоотношения с действующим лидером России Владимиром Путиным. Об этом Медведев заявил в интервью «Комсомольской правде».

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, как изменились их взаимоотношения после ухода Медведева с поста премьер-министра.

Путин заявил о сохранении «тандема» с Медведевым
Политика
Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», — пояснил Медведев.

Он также сообщил, что обращается к Путину по вопросам партии «Единая Россия», будучи ее председателем.

В феврале Путин заявил, что их «тандем» с Медведевым не распался, экс-премьер просто поменял направление своей деятельности. Президент также отметил, что у них нет секретов друг от друга.

Медведев был президентом России с 2008 по 2012 год. С 2012 года по январь 2020 года он занимал пост председателя правительства или исполняющего обязанности председателя. В январе 2020 года правительство России в полном составе ушло в отставку после предложения президента внести поправки в Конституцию. Медведева на посту премьер-министра сменил Михаил Мишустин, его кандидатуру выдвинул Путин.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Путин заявил о сохранении «тандема» с Медведевым
Политика
Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
Политика
Отставка правительства России. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter