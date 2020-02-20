Путин заявил о сохранении «тандема» с Медведевым

По словам главы государства, Медведев «просто поменял направление своей деятельности»

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС не согласился с предположением о распаде «тандема» с Дмитрием Медведевым. «Ничего не распалось», — сказал глава государства.

«Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем». «Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», — заявил президент.

Путин также сообщил, что у него дружеские отношения с Медведевым. «У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку правительства. И он был в курсе был того, что происходит», — сказал глава государства.

Комментируя нынешнюю должность Медведева (заместитель председателя Совета безопасности), Путин предложил не сравнивать ее с постом вице-президента, как предположил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он объяснил это тем, что вице-президент может заместить главу государства, а зампред главы Совбеза является помощником президента по этой линии вопроса.

Также Путин поспорил с тем, что должность замглавы Совбеза создали в спешном порядке. По его словам, у президента есть возможность восполнить пробел в Конституции своим указом, а уже потом принять это в качестве закона. «Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного», — сказал глава государства.