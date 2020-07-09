Метеорологи опубликовали прогноз изменения климата на следующие пять лет

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В ближайшие пять лет продолжится глобальное потепление, температура в мире в целом может подняться на один градус, а Арктика в 2020 году, вероятно, прогреется более чем в два раза. Об этом говорится на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«В 2020–2024 годах почти во всех регионах (мира), за исключением отдельных частей южных океанов, скорее всего, будет теплее, чем в недавнем прошлом», — уточняется в сообщении.

Как отмечают метеорологи, последние пять лет были самыми теплыми за всю историю глобальных климатических наблюдений. Мировая температура уже более чем на один градус превысила норму доиндустриального периода (1850–1900 годы).

В следующие пять лет, с 2020 по 2024 год, среднегодовая температура снова вырастет на градус по сравнению с доиндустриальными показателями. При этом с вероятностью 20% один год будет еще жарче, когда глобальная температура превысит старые нормы на 1,5%.