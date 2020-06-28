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Врачи назвали главные опасности для здоровья из-за жаркой погоды

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жара может быть опасна для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — сердечной недостаточностью, гипертонией и атеросклерозом, рассказал РБК врач-ангионевролог, руководитель службы «Стоп-инсульт» Евгений Широков.

«В жару происходит потеря жидкости, приходится ее восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью, с гипертонией это довольно большая дополнительная нагрузка на сердце. На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление. Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — отметил медик.

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Фото: Jenny Evans / Getty Images

Дополнительная нагрузка в жаркую погоду ложится и на органы дыхания. Из-за повышенной температуры воздуха увеличивается частота дыхательных движений. В результате люди с хроническими заболеваниями легких — бронхитом, обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой — могут чувствовать себя плохо, добавил Широков. А солнечные ожоги приводят к гиперкоагуляции — повышенной свертываемости крови. Поэтому у людей с атеросклерозом повышается риск развития тромбоза.

Многие люди с гипертонией в жаркую погоду перестают принимать лекарства, а этого делать нельзя, отметил кардиолог, советник гендиректора Московского международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«В жару у недостаточно адаптированных людей могут расширяться сосуды, чтобы отводить тепло. Это приводит к падению артериального давления. Частый сценарий: человек с гипертонией видит, что давление упало, и самостоятельно отменяет себе лекарственные препараты или уменьшает дозу. Несколько дней все идет хорошо, а потом его увозят на скорой с гипертоническим кризом. Потому что многие лекарства от гипертонии имеют накопительный эффект, потом гипертония возвращается и забирает свое», — рассказал он.

По словам кардиолога, в этом случае пациент должен проконсультироваться с врачом, который может уменьшить дозу препарата.

Чтобы не допустить обострений хронических заболеваний, а также теплового удара, в жару нужно избегать интенсивных физических нагрузок, носить головной убор, надевать легкую одежду из натуральных тканей, говорят медики. По возможности стоит чаще отдыхать в тени и пить больше жидкости, около 2,5–3 л. Причем это не должны быть сахаросодержащие напитки: лучше всего пить негазированную воду, черный или зеленый чай.

Кроме того, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом и закрывать кожу от прямых солнечных лучей. «Если вы не пользуетесь солнцезащитными кремами, возрастает риск развития меланомы, которая еще недавно была королевой опухолей. Также инсоляция [облучение солнечным светом] является ключевым фактором старения кожи», — подчеркнул Ашихмин.

Теги: жара, погода, врачи, инфаркт, инсульт, новости
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