Врачи назвали главные опасности для здоровья из-за жаркой погоды

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Жара может быть опасна для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — сердечной недостаточностью, гипертонией и атеросклерозом, рассказал РБК врач-ангионевролог, руководитель службы «Стоп-инсульт» Евгений Широков.

«В жару происходит потеря жидкости, приходится ее восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью, с гипертонией это довольно большая дополнительная нагрузка на сердце. На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление. Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — отметил медик.

Дополнительная нагрузка в жаркую погоду ложится и на органы дыхания. Из-за повышенной температуры воздуха увеличивается частота дыхательных движений. В результате люди с хроническими заболеваниями легких — бронхитом, обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой — могут чувствовать себя плохо, добавил Широков. А солнечные ожоги приводят к гиперкоагуляции — повышенной свертываемости крови. Поэтому у людей с атеросклерозом повышается риск развития тромбоза.

Многие люди с гипертонией в жаркую погоду перестают принимать лекарства, а этого делать нельзя, отметил кардиолог, советник гендиректора Московского международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.