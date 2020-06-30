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Гидрометцентр заявил о «по-настоящему теплом» июле

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Июль в России будет теплым, температура окажется выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции ТАСС.

«[Температура воздуха в июле] ожидается около и выше нормы. То есть июль ожидается теплым. По-настоящему теплым», — сказал он.

По его словам, теплая погода наступит почти по всей территории России. «В западных регионах европейской части страны температура выше нормы, в восточных регионах и Поволжье — около нормы. Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии — там тоже [температура] выше нормы», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что можно говорить о том, что июль «будет теплым практически повсеместно», — заключил он.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

17 июня в столице зафиксировали температурный рекорд, этот день стал самым жарким с 1879 года. Температура в Москве поднялась до плюс 31,4 градуса. Однако позднее в столице наступило похолодание.

Теги: погода, Роман Вильфанд
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