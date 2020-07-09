Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

Сергей Логинов (Фото: primocean.ru)

Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали после антикоррупционной проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

Сотрудники океанариума обнаружили признаки коррупции и обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. «Результатом проведенной проверки стало задержание С.Е. Логинова», — сообщил представитель пресс-службы.

По данным управления СК по Приморскому краю, Логинов был задержан при получении взятки в размере 2 млн руб. Первый транш ему передал через посредника подрядчик, обслуживающий океанариум, 30 марта в обмен на подписание актов приемки работ. Позднее, 8 июля, директор получил ту же сумму. Директор океанариума рассчитывал получать денежные средства каждый квартал. Речь идет в общей сложности о сумме около 9 млн руб., уточняет источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Посредник также был задержан. Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Логинов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).