Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Вячеслав Югай (Фото: gazprom.ru)

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Нижегородской области.

В сообщении сказано, что гендиректор компании был задержан 7 июля, на следующий день ему было предъявлено обвинение. Как пишет «РБК Нижний Новгород», Московский райсуд отправил Югая под стражу на месяц и десять суток.

Дело возбуждено по п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере).

СК установил, что Югай, начальник службы эксплуатации зданий и сооружений Константин Миних и начальник одного из отделов незаконно получали от поставщиков 1–3% от общей суммы договоров.

По данным следствия, по одному из контрактов на поставку техники с саратовской фирмой, общая сумма которого превышала 16 млн руб., Югай, Миних и начальник отдела незаконно вымогали и получили через посредника, сотрудника газотранспортной организации, электронную технику на сумму 450 тыс. руб. и деньги в размере 200 тыс. руб. За это обвиняемые обещали не просить поставщика оплатить неустойку на сумму более 1,2 млн руб.