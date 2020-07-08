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Война в Сирии ,  
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Российские военные заявили о скорой провокации с химоружием в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб с использованием неизвестного отравляющего вещества. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (входит в Минобороны России).

По данным центра, террористы планируют провокацию близ населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель, чтобы затем обвинить сирийскую армию в применении химического оружия.

Для осуществления этой цели боевики изготовили не менее 15 самодельных бомб в специальной лаборатории, расположенной в городе Сармада, заявляют российские военные.

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Политика
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В начале марта Минобороны России сообщило о попытке применения боевиками из организации «Хайат Тахрир аш-Шам» отравляющих химических веществ. Их целью было сорвать продвижение правительственных войск Сирии. В населенном пункте Серакиб 15 террористов попытались взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими веществами, однако отравились сами из-за утечки.

В начале июня Верховный суд России признал организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической, ее деятельность запрещена на территории страны.

Теги: Минобороны, Сирия, провокация, химическое оружие
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