Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена. Об этом сообщили журналистам в российском Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что 15 марта в зоне деэскалации Идлиб состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.

Минобороны сообщило, что Анкаре предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования.

О совместном патрулировании трассы М4, которая связывает города Латакия и Алеппо, президенты России и Турции Владимир Путина и Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече, которая прошла в Москве 5 марта. Военные двух стран должны были пройти по маршруту от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хавра.