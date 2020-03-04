Минобороны сообщило о попытке применения террористами химоружия в Идлибе

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Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» попытались применить отравляющие химические вещества, чтобы сорвать продвижение правительственных войск Сирии, однако отравились сами. Об это следует из сообщения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦВПС, входит в состав Минобороны России), поступившего в РБК.

Инцидент произошел в населенном пункте Серакиб, расположенном на востоке Идлиба. Группа из 15 террористов 2 марта попыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. «Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами террористы нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку веществ рядом с собой», — сказано в сообщении. В результате террористы получили сильные химические отравления, они не смогли «реализовать провокацию».

Данные, подтверждающие инцидент, ЦПВС планирует обнародовать в ближайшее время.

В начале февраля ЦВПС сообщал, что организация «Белые каски» при поддержке «Хайат Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с использованием химических веществ. По данным центра, провокацию с участием около 200 человек планируют инсценировать в населенном пункте Мааррет-эль-Артик. При этом в ней могут принять участие прибывшие в идлибскую зону деэскалации родственники боевиков, а также дети, ранее вывезенные из южных провинций. Для этого, по данным ЦПВС, «белокасочники» на двух пикапах доставили в регион около 400 литров химического раствора.