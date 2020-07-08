Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции
Октябрьский районный суд Петербурга запросит у Франции аудиозаписи звонков историка Олега Соколов в посольство республики в Москве. Об этом попросила адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева, передает «РИА Новости».
Судья Юлия Максименко удовлетворила данное ходатайство. «Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.
Она добавила, что если этого сделать не получится, то будет направлен судебный запрос для получения данных о сотруднике посольства, который отвечал на звонки историка в ноябре, для дачи показаний в суде о целях звонков и содержании разговора.
Бакшеева считает, что обвиняемый мог обратиться к посольству Франции, чтобы скрыться от уголовного преследования, так как он является кавалером ордена Почетного легиона. На заседании историк не ответил на вопрос судьи о звонках в посольство.