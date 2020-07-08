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Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции

Олег Соколов
Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Октябрьский районный суд Петербурга запросит у Франции аудиозаписи звонков историка Олега Соколов в посольство республики в Москве. Об этом попросила адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева, передает «РИА Новости».

Судья Юлия Максименко удовлетворила данное ходатайство. «Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.

Она добавила, что если этого сделать не получится, то будет направлен судебный запрос для получения данных о сотруднике посольства, который отвечал на звонки историка в ноябре, для дачи показаний в суде о целях звонков и содержании разговора.

Бакшеева считает, что обвиняемый мог обратиться к посольству Франции, чтобы скрыться от уголовного преследования, так как он является кавалером ордена Почетного легиона. На заседании историк не ответил на вопрос судьи о звонках в посольство.

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой им аспиранткой
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Олег Соколов в Санкт-Петербургском городском суде

Ранее в суде огласили переписку Соколова с Ещенко, которая была получена с телефонов и ноутбуков обвиняемого. Из переписки следует, что между историком и аспиранткой были напряженные отношения. Девушка ревновала доцента и обвиняла его в том, что он не разговаривает с ней при жене. Кроме того, она оскорбляла Соколова и его детей, а также желала ему смерти.

На заседании адвокат Бакшеева заявила, что Соколов мог внести изменения в свою переписку с девушкой. По ее данным, в материалах дела нет детализации звонков историка, но присутствует детализация звонков Ещенко и ее брата. «То есть у нас имеется переписка, в которой легко можно было что-то удалить или вырвать из контекста», — пояснила адвокат в суде.

Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Общество
Олег Соколов

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Петербурге на набережной Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Позже в его квартире были обнаружены другие части тела убитой Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историк оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

Теги: Санкт-Петербург, убийство, суд
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