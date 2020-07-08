Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции

Ранее в суде огласили переписку Соколова с Ещенко, которая была получена с телефонов и ноутбуков обвиняемого. Из переписки следует, что между историком и аспиранткой были напряженные отношения. Девушка ревновала доцента и обвиняла его в том, что он не разговаривает с ней при жене. Кроме того, она оскорбляла Соколова и его детей, а также желала ему смерти.

На заседании адвокат Бакшеева заявила, что Соколов мог внести изменения в свою переписку с девушкой. По ее данным, в материалах дела нет детализации звонков историка, но присутствует детализация звонков Ещенко и ее брата. «То есть у нас имеется переписка, в которой легко можно было что-то удалить или вырвать из контекста», — пояснила адвокат в суде.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Петербурге на набережной Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Позже в его квартире были обнаружены другие части тела убитой Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историк оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).