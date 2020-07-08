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Пограничника обвинили в незаконной переправке Порошенко через границу

Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

На Украине бывшего пограничника заподозрили в незаконной переправке через границу в 2018 году Петра Порошенко, который в тот момент был президентом страны, и его семьи. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следователей Главного следственного управления (ГСУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), в январе 2018 года руководитель военной части Государственной пограничной службы Украины дал незаконное указание подчиненным, чтобы Порошенко и его сопровождающие пересекли границу страны вне пункта пропуска. Президент направлялся на отдых на Мальдивы.

Экс-пограничнику объявили подозрение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

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По этой статье подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также следствие проверяет причастность этого военнослужащего и некоторых людей из числа руководства Государственной пограничной службы и Управления государственной охраны Украины к переправке через госграницу высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

В январе 2018 года проект «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый») сообщил, что Порошенко отдохнул на Мальдивах с 1 по 8 января. Отпуск, о котором официально не сообщалось, обошелся ему примерно в $500 тыс.

Администрация президента в ответ на отправленный «Схемами» запрос признала факт поездки Порошенко на Мальдивы и заявила, что потраченные на нее средства будут внесены в декларацию.

Позже «Страна.ua» со ссылкой источник в украинских спецслужбах сообщила, что для выезда на Мальдивы Порошенко получил от СБУ документы на чужое имя.

Теги: Украина, Петр Порошенко, пересечение границы
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