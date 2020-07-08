Пограничника обвинили в незаконной переправке Порошенко через границу

Также следствие проверяет причастность этого военнослужащего и некоторых людей из числа руководства Государственной пограничной службы и Управления государственной охраны Украины к переправке через госграницу высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

В январе 2018 года проект «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый») сообщил, что Порошенко отдохнул на Мальдивах с 1 по 8 января. Отпуск, о котором официально не сообщалось, обошелся ему примерно в $500 тыс.

Администрация президента в ответ на отправленный «Схемами» запрос признала факт поездки Порошенко на Мальдивы и заявила, что потраченные на нее средства будут внесены в декларацию.

Позже «Страна.ua» со ссылкой источник в украинских спецслужбах сообщила, что для выезда на Мальдивы Порошенко получил от СБУ документы на чужое имя.