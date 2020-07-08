Пограничника обвинили в незаконной переправке Порошенко через границу
На Украине бывшего пограничника заподозрили в незаконной переправке через границу в 2018 году Петра Порошенко, который в тот момент был президентом страны, и его семьи. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следователей Главного следственного управления (ГСУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), в январе 2018 года руководитель военной части Государственной пограничной службы Украины дал незаконное указание подчиненным, чтобы Порошенко и его сопровождающие пересекли границу страны вне пункта пропуска. Президент направлялся на отдых на Мальдивы.
Экс-пограничнику объявили подозрение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).
По этой статье подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.