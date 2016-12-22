СМИ сообщили подробности об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко в начале января отдохнул на Мальдивах. Отпуск, о котором официально не сообщалось, обошелся ему примерно в $500 тыс. Об этом сообщается в расследовании программы «Схемы» регионального проекта «Радио Свобода».

Журналисты при помощи открытого сервиса FlightRadar отследили перемещения самолета с бортовым номером TC-KMR, в котором, по их данным, находился Порошенко. Среди официально зарегистрированных пассажиров, вылетевших 1 января на Мальдивы, президент не фигурировал.

По данным издания, Порошенко и его гости (семеро взрослых и двое детей) поселились на самой дорогой вилле курорта и отдыхали там семь дней и шесть ночей. «Схемы» утверждают, что президент Украины был зарегистрирован под именем Mr. Petro Incognito.

Сотрудники издания направили пограничникам запрос, пересекал ли глава государства границу и проходил ли паспортный контроль, но на момент публикации ответа не получили.

Администрация президента в ответ на отправленный «Схемами» запрос признала факт поездки Порошенко на Мальдивы и заявила, что потраченные на нее средства будут внесены в декларацию.

Ранее в январе о том, что Порошенко отметил Новый год «на Мальдивах, в кругу семьи и гостей», в Facebook написал депутат Днепропетровского областного совета, адвокат Андрей Смирнов.

После этого в пресс-службе украинского президента агентству «Интерфакс-Украина»​ объяснили, что Новый год Порошенко встретил дома в семейном кругу, несколько дней он провел «в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине», а также совершил частную поездку на Мальдивы. Отмечалось, что поездку он оплатил из собственных средств. «Решение о том, что информация об этих поездках будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности», — заявили в пресс-службе.