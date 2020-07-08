Власти Москвы из-за грозы перевели службы в режим повышенной готовности

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Московские власти перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за грозы и сильного ветра, сообщил РБК заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12:00 до 03:00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков», — отметил он.

По словам заммэра, аварийные службы готовы оперативно выехать на место происшествия в случае падения деревьев, домов, рекламных конструкций и линий электропередачи. Также в городе приняты дополнительные меры по недопущению скопления воды и защите сооружений от ветра, уточнил Бирюков.

Утром 8 июля МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в столице. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в городе с 10:00 до 21:00.