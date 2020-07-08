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Власти Москвы из-за грозы перевели службы в режим повышенной готовности

Фото: msk_today / VK
Фото: msk_today / VK

Московские власти перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за грозы и сильного ветра, сообщил РБК заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12:00 до 03:00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков», — отметил он.

По словам заммэра, аварийные службы готовы оперативно выехать на место происшествия в случае падения деревьев, домов, рекламных конструкций и линий электропередачи. Также в городе приняты дополнительные меры по недопущению скопления воды и защите сооружений от ветра, уточнил Бирюков.

Утром 8 июля МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в столице. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в городе с 10:00 до 21:00.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что вечером 7 июля в Москве и Подмосковье сильный ветер повалил 130 деревьев, ими было повреждено 23 автомобиля. Источник «РИА Новости» также сообщал о 130 упавших из-за урагана в Москве и области 130 деревьях. По его словам, в Подмосковье было нарушено энергоснабжение в 500 домах в 26 населенных пунктах.

Управление МЧС по Московской области также сообщало, что из-за шквала сильного ветра в Красногорске перевернуло торговую палатку, пострадала женщина. В Москве на железнодорожной станции Тушино шквалистый ветер частично повредил подшивку навеса.

Теги: новости, погода, ветер, ЖКХ
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