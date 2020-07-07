Власти Москвы рекомендовали свернуть летние веранды из-за непогоды

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Московским ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды в связи с предупреждением об ухудшении погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг, передает ТАСС.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве 7 июля ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и порывы ветра до 15–20 м/с. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что высока вероятность шквала и смерчей.