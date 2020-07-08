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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В Москве в среду ожидаются дождь, град и гроза с порывами ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в городе с 10:00 до 21:00.

Главное управление МЧС по Москве рекомендовало отказаться от поездок на личном транспорте, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. При необходимости сесть за руль следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в ведомстве.

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Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В МЧС посоветовали укрываться от непогоды в капитальных строениях, а не под деревьями. Также нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 8 июля в Московском регионе ожидается «температурный градиент». Это значит, что из-за прохождения воздушного фронта разница между температурой в отдельных районах может составлять до 15 градусов. По словам Вильфанда, на востоке Московской области прогнозируется до плюс 33 градусов, а на западе — от плюс 18 градусов до плюс 23 градусов.

Теги: ГУ МЧС Москвы, Москва, погода, гроза
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