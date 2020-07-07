Власти отчитались о последствиях непогоды в Москве и области

В Подмосковье повалены десятки деревьев, повреждены несколько машин. В Красногорске сильный ветер перевернул палатку, пострадала женщина. На станции Тушино в Москве был поврежден навес

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Подмосковье из-за сильных порывов ветра упали 94 дерева, кроме того, было повреждено 11 автомобилей в восьми муниципальных образованиях. Об этом сообщает управление МЧС по Московской области.

В подмосковном Красногорске ветер перевернул торговую палатку, пострадала женщина. «Ее увезли в Красногорскую больницу», — сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как передает «РИА Новости», в Рузском городском округе упал рекламный щит. Представитель экстренных служб региона заявил агентству, что подтопленных участков в Подмосковье нет, все аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме.

В Москве на железнодорожной станции Тушино шквалистый ветер частично повредил подшивку навеса, сообщили РБК в пресс-службе МЖД. По предварительным данным, пострадавших нет. Там добавили, что ситуация не влияет на движение поездов, на место происшествия направлены аварийные бригады для восстановления навеса.