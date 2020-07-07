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Власти отчитались о последствиях непогоды в Москве и области

В Подмосковье повалены десятки деревьев, повреждены несколько машин. В Красногорске сильный ветер перевернул палатку, пострадала женщина. На станции Тушино в Москве был поврежден навес
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Подмосковье из-за сильных порывов ветра упали 94 дерева, кроме того, было повреждено 11 автомобилей в восьми муниципальных образованиях. Об этом сообщает управление МЧС по Московской области.

В подмосковном Красногорске ветер перевернул торговую палатку, пострадала женщина. «Ее увезли в Красногорскую больницу», — сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Станция МЦД-2 «Тушино» Фото: moscowtop / Vk Фото: moscowtop / Vk Фото: Подслушано Каршеринг Фото: moscowtop / Vk Фото: Дмитровский / Vk Фото: Дмитровский / Vk
(Фото: moscowtop / Vk)

Как передает «РИА Новости», в Рузском городском округе упал рекламный щит. Представитель экстренных служб региона заявил агентству, что подтопленных участков в Подмосковье нет, все аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме.

В Москве на железнодорожной станции Тушино шквалистый ветер частично повредил подшивку навеса, сообщили РБК в пресс-службе МЖД. По предварительным данным, пострадавших нет. Там добавили, что ситуация не влияет на движение поездов, на место происшествия направлены аварийные бригады для восстановления навеса.

Власти Москвы рекомендовали свернуть летние веранды из-за непогоды
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в Москве 7 июля ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и порывы ветра до 15–20 м/с. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что высока вероятность шквала и смерчей.

В столичном департаменте транспорта попросили москвичей не выходить на улицу из-за непогоды и отложить поездки на более позднее время, сообщается в Telegram-канале ведомства. В Центре организации дорожного движения автомобилистов предупредили о плохой видимости на дорогах и мокром асфальте. В свою очередь, столичный департамент торговли и услуг рекомендовал ресторанам и кафе в Москве закрыть летние веранды в связи с предупреждением об ухудшении погоды.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, Подмосковье, погода
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