Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе

Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, разница между температурой в отдельных районах может составлять до 15 градусов. Как отметил Вильфанд, это связано с прохождением холодного воздушного фронта.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26-28 градусов, на востоке Московской области —до 33 градусов, а на западе — от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — сказал синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что с четверга, 9 июля, в Москве ожидается резкое похолодание. По его словам, во второй половине 8 июля похолодание ощутят жители северо-запада столицы.