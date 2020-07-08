Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 07 июл, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 07 июл, 13:39
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе Общество, 04:37 В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами Политика, 04:23 СМИ узнали об испытании Турцией ЗРК С-400 с американскими истребителями Политика, 04:11 В Петербурге восстановили граффити с изображением Бродского Общество, 03:40 СМИ сообщили о гибели сына экс-главы набсовета банка «Открытие» после ДТП Общество, 03:29 Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Политика, 03:09 В Киеве заявили о задержании «куратора ДНР из ГРУ» Политика, 02:37 В ВКС России назвали срок поставок ЗРС С-500 «Прометей» в войска Технологии и медиа, 02:19 Пожар произошел в отеле Radisson в Грузии Общество, 01:48 Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 01:34 Пользователи сообщили о сбое в работе «Ростелекома» Технологии и медиа, 01:22 США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета Политика, 01:17 Россия представит СБ ООН проект о продлении поставок гумпомощи Сирии Политика, 01:09 На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации Политика, 00:36
Общество ,  
0 

Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе

Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, разница между температурой в отдельных районах может составлять до 15 градусов. Как отметил Вильфанд, это связано с прохождением холодного воздушного фронта.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26-28 градусов, на востоке Московской области —до 33 градусов, а на западе — от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — сказал синоптик.

Власти Москвы рекомендовали свернуть летние веранды из-за непогоды
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее Вильфанд заявил, что с четверга, 9 июля, в Москве ожидается резкое похолодание. По его словам, во второй половине 8 июля похолодание ощутят жители северо-запада столицы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК, что в ночь на четверг Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт. На следующий день, 10 июля, температура опустится до «более комфортных» значений — плюс 21-23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди, добавила синоптик.

Теги: Москва, погода, Гидрометцентр России, Роман Вильфанд
Материалы по теме
Власти отчитались о последствиях непогоды в Москве и области
Общество
МЧС предупредило о дожде и граде в Москве
Общество
Синоптик предупредила о похолодании в середине недели в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter