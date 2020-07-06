Синоптик предупредила о похолодании в середине недели в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве с 6 по 8 июля ожидается жаркая погода, однако во второй половине недели регион пересечет холодный атмосферный фронт, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня солнце будет светить практически в течение всего светового дня, и уже после 12 часов температура воздуха будет выше 25 градусов. А к 16 часам она повысится до 30 градусов», — сказала Позднякова.

В понедельник, 6 июля, осадков не прогнозируется, однако во вторник, 7 июля, местами могут пройти дожди, отметила синоптик. По ее словам, при этом может выпасть до 14 мм осадков.

В ночь на четверг, 9 июля, Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт, рассказала специалист столичного метеобюро. На следующий день, 10 июля, температура опустится до «более комфортных» значений — плюс 21–23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди, добавила она.