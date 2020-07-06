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Общество ,  
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Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании

С четверга, 9 июля, в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В четверг, 9 июля, заметное понижение температуры на 7-8 градусов повсеместно в Москве. Будет облачно, тоскливо, дождливо», — заявил Вильфанд.

По его словам, на северо-западе столицы похолодание будет ощущаться уже во второй половине среды, 8 июля.

Ранее в июле синоптики сообщили, что в ближайшие несколько дней в некоторых регионах России будет стоять аномально жаркая погода.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По прогнозам Гидрометцентра, в Саратовской, Ростовской, Астраханской областях и Калмыкии столбик термометра днем будет показывать выше 40 градусов тепла.

В связи с высокими температурами воздуха в Башкортостане, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края и Чукотском автономном округе будет высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Теги: погода, Москва, похолодание
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