Партия Роста порекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в Петербурге

Сергей Шнуров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Федеральный политсовет Партии Роста рекомендовал выдвинуть Сергея Шнурова на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга (региональный парламент). Об этом сообщили РБК в пресс-службе партии.

«17 марта члены федерального политического совета «Партии Роста» приняли решение рекомендовать санкт-петербургскому отделению партии выдвинуть кандидатуру Сергея Шнурова. Решением горизбиркома дополнительные выборы назначены на 7 июня 2020 года», — пояснили в пресс-службе.

В партии пояснили, что в ближайшее время региональное отделение «Партии Роста» в Санкт-Петербурге согласует кандидатуру Сергея Шнурова и официально сможет выдвинуть его в качестве кандидата в депутаты.

«Сергей Шнуров действительно пока не подавал документы для регистрации в довыборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, но он собирается участвовать в этих выборах», — процитировали в пресс-службе председателя партии Бориса Титова.