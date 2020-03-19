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Партия Роста порекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в Петербурге

Сергей Шнуров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Федеральный политсовет Партии Роста рекомендовал выдвинуть Сергея Шнурова на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга (региональный парламент). Об этом сообщили РБК в пресс-службе партии.

«17 марта члены федерального политического совета «Партии Роста» приняли решение рекомендовать санкт-петербургскому отделению партии выдвинуть кандидатуру Сергея Шнурова. Решением горизбиркома дополнительные выборы назначены на 7 июня 2020 года», — пояснили в пресс-службе.

В партии пояснили, что в ближайшее время региональное отделение «Партии Роста» в Санкт-Петербурге согласует кандидатуру Сергея Шнурова и официально сможет выдвинуть его в качестве кандидата в депутаты.

«Сергей Шнуров действительно пока не подавал документы для регистрации в довыборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, но он собирается участвовать в этих выборах», — процитировали в пресс-службе председателя партии Бориса Титова.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Политика

РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Шнурова.

20 февраля стало известно, что Сергей Шнуров вступил в Партию Роста. Лидер группы «Ленинград» сообщал, что намерен заняться в партии культурной повесткой «в широком смысле этого слова». В январе Шнуров заявлял, что займется политикой, когда увидит свой электорат и поймет, что сможет принести ему пользу.

Теги: выборы, Партия роста, Сергей Шнуров, новости РБК
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