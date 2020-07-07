ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанные занимались антиконституционной деятельностью, которая «основывалась на доктрине создания всемирного халифата», которая направлена на разрешение институтов светского общества и и свержение действующей власти насильственными методами. Также они распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали в свою организацию местных мусульман.

Утром 7 июля «РИА Новости» и ТАСС сообщали со ссылкой на источники об обысках у предполагаемых членов террористической орагнизации в Крыму.

Позднее адвокат Эмиль Курбединов сообщил РБК, что правоохранительные органы в Крыму задержали шестерых подозреваемых в причастности деятельности «Хизб ут-Тахрир». Он уточнил, что прошло 11 обысков в 11 домах, один человек по месту обыска не был найден.

РБК направил запрос в пресс-службу управления ФСБ по Крыму.