ФСБ показала видео задержания сторонников халифата на Северном Кавказе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись задержания в Карачаево-Черкесии экстремистов религиозной группы «Ат-Такфир валь-Хиджра», которая на территории России внесена в список экстремистских организаций.

На записи видно, как силовики входят в квартиру в жилом доме и задерживают несколько человек. По данным ФСБ, у задержанных изъяли 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

Видео: ФСБ России

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Силовики задержали пятерых членов группировки 3 июля. Как сообщал Центр общественных связей ФСБ России, задержанные занимались активной пропагандой радикальной идеологии, вербовали новых сторонников, а также призывали верующих «отвергать светские законы и институты гражданского общества». Кроме того, они выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифата.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Задержанные дали признательные показания.