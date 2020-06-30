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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров заявил о достаточном для трех волн COVID «багаже» промышленности

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российская промышленность способна справиться с тремя волнами коронавируса, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом он рассказал журналистам, передает ТАСС.

«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай Бог, чтобы она была», — заявил он.

Мантуров отметил, что отрасль готова ко второй волне коронавируса благодаря накопленному опыту и созданным запасам. Также он добавил, что промышленности вторая волна «не страшна», однако пандемия плохо скажется на экономике страны. «Исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы второй волны не было», — отметил Мантуров.

Ранее глава Минпромторга заявил в интервью «Ведомостям», что по итогам 2020 года объем промышленного производства России в целом может снизиться на 8,6%. По прогнозу Минэкономразвития, падение отрасли составит 5,2%.

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О том, что в России возможна вторая волна эпидемии COVID-19, ранее неоднократно говорили представители властей разного уровня. Так, например, о том, что осенью 2020 года может начаться новая волна COVID-19, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. О потенциальной возможности появления второй волны заболеваемости инфекцией в России говорил также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что еще одна вспышка коронавируса в России может произойти в случае нового завоза заболевания в страну.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Промышленность, COVID-19, Денис Мантуров
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