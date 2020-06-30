Мантуров заявил о достаточном для трех волн COVID «багаже» промышленности

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Российская промышленность способна справиться с тремя волнами коронавируса, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом он рассказал журналистам, передает ТАСС.

«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай Бог, чтобы она была», — заявил он.

Мантуров отметил, что отрасль готова ко второй волне коронавируса благодаря накопленному опыту и созданным запасам. Также он добавил, что промышленности вторая волна «не страшна», однако пандемия плохо скажется на экономике страны. «Исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы второй волны не было», — отметил Мантуров.

Ранее глава Минпромторга заявил в интервью «Ведомостям», что по итогам 2020 года объем промышленного производства России в целом может снизиться на 8,6%. По прогнозу Минэкономразвития, падение отрасли составит 5,2%.