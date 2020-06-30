В Японии более 70 тыс. человек рекомендовали готовиться к эвакуации

Свыше 70 тыс. человек в городе Кагосима на острове Кюсю в Японии получили рекомендации начать подготовку к эвакуации из-за опасности оползней. Об этом сообщается на сайте муниципалитета города.

Угроза оползней возникла из-за обильных дождей. Рекомендации получили 70 146 человек, проживающие в 38 971 домашнем хозяйстве. Эвакуацию уже начали пожилые и люди с ограниченными возможностями.

Летом прошлого года Japan Times сообщала, что японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах на острове Кюсю. Тогда из-за проливных дождей также возникла угроза наводнений и оползней. Reuters передавал, для помощи в борьбе с подтоплениями власти направили около 100 солдат Сил самообороны Японии.

