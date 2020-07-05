На юго-западе Японии из-за ливней погибли 16 человек

От ливней, наводнений и оползней, обрушившихся на юго-запад Японии в минувшие выходные, погибли 16 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, 17 находятся в состоянии клинической смерти. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести. Наибольший удар пришелся на префектуру Кумамото, где произошел разлив сразу нескольких рек, который привел к обширному затоплению территорий.

Также был затоплен дом престарелых. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела 14 человек. Впоследствии были спасены еще около 50 человек, которые являюся постояльцами и сотрудниками учреждения.

Как уточняет агентство Kyodo, в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация более 203,2 тыс. человек. По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, около 5880 домов в данных префектурах остались без электричества. Спасатели и военные с вертолетов эвакуировали людей с крыш домов. В некоторых местах водой затопило вторые этажи зданий.

Накануне из-за разлива реки Кума-Гава правительство Кумамото обратилось к властям страны с просьбой оказания помощи региону.

Как заверил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, для этих целей будут мобилизованы около 10 тыс. военнослужащих.