Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 22.54 по времени UTC (01.54 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 93 км от округа Батанг в провинции Центральная Ява. Очаг землетрясения находился на на глубине 528,7 км.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,3 балла, а его очаг залегал на глубине 525 км. Организация сообщает, что землетрясения произошло в 142 км к северу от города Семаранг в Центральной Яве.

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