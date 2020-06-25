Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 10 человек

Число погибших в результате землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики возросло до 10. Об этом свидетельствуют данные Министерства общественной безопасности и защиты граждан Мексики.

По данным ведомства, еще шесть человек пострадали в этом регионе, двое получили травмы в Мехико.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате землетрясения.

Разрушительное землетрясение произошло 23 июня в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака). Очаг располагался на глубине 33 км. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,7.

Впоследствии власти сообщили, что в результате землетрясения в городе Крусесита погиб один человек. В населенном пункте Уатулько в этом же штате из-за подземных толчков оказалась разрушена больница для пациентов с COVID-19. Персонал больницы и пациенты были эвакуированы в другое лечебное учреждение. В общей сложности, под подсчетам Национальной сейсмологической службы Мексики, в стране произошло 174 подземных толчка.