В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

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На территории американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает геологическая служба США.

Сейсмическое событие произошло 24 июня в 17:40 по всемирному координированному времени (20:40 мск) в 18 км от городка Лоун Пайн в округе Иньо и примерно в 200 км к северу от разлома Сан-Андреас — тектонического разлома между тихоокеанской и североамериканской плитами.

Очаг залегал на глубине 4,7 км. После этого последовала серия афтершоков мощностью от 2,5 до 4,6 баллов. Информации о жертвах землетрясения и разрушениях не поступало.

Вчера, 23 июня, сильное землетрясение произошло на тихоокеанском побережье Мексики. Его мощность достигла 7,7 баллов, а очаг залегал на глубине в 33 км.