В Мексике произошло сильное землетрясение

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы Политика, 20:14 Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Общество, 20:04 Путин провел встречи с лидерами государств впервые с середины марта Политика, 20:04 «Ведьма с Уолл-стрит». Как Гетти Грин стала самой богатой женщиной мира Quote, 19:59 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 19:58 В США протестующие создали блокчейн-портал для борьбы с агрессией полиции Крипто, 19:52 Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет Общество, 19:44 Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Общество, 19:34 Вышки 5G: нужно ли бояться технологий после пандемии Футурология, 19:30  Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке Политика, 19:18 Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ Экономика, 19:15 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 В Мексике произошло сильное землетрясение Общество, 18:57 Украина заявила об обязанности России платить аренду за Черноморский флот Политика, 18:56
Общество ,  
0 

В Мексике произошло сильное землетрясение

Агентство Reuters сообщило, что подземный толчок сотряс здания в Мехико, жители которых выбежали на улицы. Ученые предупредили о возможности возникновения цунами
Фото: político.sr / Instagram
Фото: político.sr / Instagram

Сильное землетрясение произошло на тихоокеанском побережье Мексики. Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.

В свою очередь Национальная сейсмологическая служба Мексики оценила магнитуду в 7,5.  По ее данным, землетрясение произошло в 23 км к югу от курортного города Крусесита.

Агентство Reuters сообщило, что подземный толчок сотряс здания в Мехико, жители которых выбежали на улицы. 

О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил о возможности возникновения волн высотой до 1 м в Эквадоре и до 3 м в Мексике.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Мексика, землетрясение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter