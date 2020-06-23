Общество , 23 июн, 18:57
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В Мексике произошло сильное землетрясение
Агентство Reuters сообщило, что подземный толчок сотряс здания в Мехико, жители которых выбежали на улицы. Ученые предупредили о возможности возникновения цунами
Сильное землетрясение произошло на тихоокеанском побережье Мексики. Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.
В свою очередь Национальная сейсмологическая служба Мексики оценила магнитуду в 7,5. По ее данным, землетрясение произошло в 23 км к югу от курортного города Крусесита.
Агентство Reuters сообщило, что подземный толчок сотряс здания в Мехико, жители которых выбежали на улицы.
О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.
Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил о возможности возникновения волн высотой до 1 м в Эквадоре и до 3 м в Мексике.