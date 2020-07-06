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В МВД опровергли сообщения об угрожавшей убить детей женщине в Москве

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Сообщения о женщине, которая якобы забаррикадировалась внутри квартиры на западе Москвы и угрожает убить детей, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Ранее 6 июля об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, женщина отказалась открывать дверь прибывшим сотрудникам полиции и угрожала убить детей, а затем покончить жизнь самоубийством. По предварительной информации, она была пьяна, сообщил источник.

Также телеканал «РЕН ТВ» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов вынуждены были вскрыть дверь квартиры, чтобы войти внутрь.

Однако в пресс-службе ГУ МВД Москвы РБК сообщили, что в квартире произошел семейный конфликт, в ходе которого никто не пострадал. Все участники произошедшего установлены и доставлены в отделение полиции.

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«О баррикадах и угрозах в адрес детей информации нет», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел на улице Главмосстроя.

В июне мужчина открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова в Москве. В результате стрельбы погибли четыре человека. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Теги: новости, ГУ МВД по Москве
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