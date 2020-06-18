В жилом доме в Москве произошла стрельба

По словам очевидцев, мужчина открыл огонь в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Источник ТАСС сообщает о пострадавших: женщина получила ранение в голову

Фото: Сергей Карандеев / ТАСС

В жилом доме на улице Приорова в Москве неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметил источник, в результате стрельбы пострадала женщина, она ранена в голову. Всего было произведено шесть-семь выстрелов.

Информацию подтверждает Telegram-канал 112. «К женщине с детьми приехал мужчина, закрылся в квартире и открыл огонь. Шум услышали соседи и вызвали экстренные службы», — описывает канал произошедшее.

По данным РЕН ТВ, прозвучало не менее четырех выстрелов. На место прибыли сотрудники полиции, дверь им никто не открыл. Телеканал подтверждает, что внутри квартиры могут быть дети.