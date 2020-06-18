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В жилом доме в Москве произошла стрельба

По словам очевидцев, мужчина открыл огонь в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Источник ТАСС сообщает о пострадавших: женщина получила ранение в голову
Фото: Сергей Карандеев / ТАСС
Фото: Сергей Карандеев / ТАСС

В жилом доме на улице Приорова в Москве неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметил источник, в результате стрельбы пострадала женщина, она ранена в голову. Всего было произведено шесть-семь выстрелов.

Информацию подтверждает Telegram-канал 112. «К женщине с детьми приехал мужчина, закрылся в квартире и открыл огонь. Шум услышали соседи и вызвали экстренные службы», — описывает канал произошедшее.

По данным РЕН ТВ, прозвучало не менее четырех выстрелов. На место прибыли сотрудники полиции, дверь им никто не открыл. Телеканал подтверждает, что внутри квартиры могут быть дети.

Позже источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что в результате стрельбы погибли четыре человека.

Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дмитрий Серков
Теги: стрельба, Москва, жилой дом
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