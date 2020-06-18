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Знакомые рассказали о погибших при стрельбе в жилом доме в Москве

Жилой дом на улице Приорова 38, где было совершенно убийство
Жилой дом на улице Приорова 38, где было совершенно убийство (Фото: АГН «Москва»)

Убитая в квартире на севере Москвы девушка рассталась со своим сожителем в марте, после чего несколько раз сменила номер телефона и социальные сети. Об этом РБК рассказала подруга убитой Валентина.

«Почти не выставляла фотографии, потому что боялась. Место жительства она не меняла», — сказала она, также добавив, что часто слышала от подруги о том, что ее молодой человек «переходит все границы» и что Елизавета «устала это терпеть».

Инцидент со стрельбой в Москве на улице Приорова произошел 18 июня. Соседи услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями — двух женщин, мужчины и ребенка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным источника РБК в ГУ МВД по Москве, стрельбу открыл 21-летний Севастьян Путинцев. Об этом также со ссылкой на источники сообщали «РИА Новости» и ТАСС. По информации «РИА Новости», а также Telegram-каналов «112», Mash и Baza, погибшие женщины — Светлана Тивченко и ее дочь Елизавета Хлюпина.

По словам подруги Елизаветы Валентины, девушка не обращалась за помощью в полицию. «Я его (Путинцева. — РБК) лично не знала. Я знала, что она давно с ним, они долго встречались, примерно пять лет», — добавила она.

Валентина также сообщила РБК, что молодые люди не жили вместе, а просто встречались, а причиной их расставания стала ревность. По словам подруги, это было тяжелое для убитой девушки расставание. «Она не знала, как это сделать правильно, чтобы не было последствий», — пояснила она.

По информации Валентины, Елизавета Хлюпина подрабатывала в модельном бизнесе. «Это не была ее основная деятельность. Она училась в университете, заканчивала магистратуру МАИ (Московский авиационный институт. — РБК)», — уточнила она.

РБК направил запрос в пресс-службу МАИ.

В агентстве Зайцева рассказали о погибшей при стрельбе в Москве девушке
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Показ в школе модельного агентства &laquo;Слава Зайцев&raquo;

По словам Валентины, кроме Елизаветы Хлюпиной были убиты племянник и мать девушки. Источник, близкий к следствию, также сообщил РБК о том, что, по предварительным данным, погибли мать Хлюпиной и ее племянник.

Знакомый Елизаветы Михаил рассказал РБК, что девушка была неконфликтной и доброжелательной. «С Лизой я вместе учился, подробностей ее личной жизни не знаю. Могу указать только то, что она была исключительно взвешенным и адекватным человеком», — сказал он.

Другая убитая, Светлана Тивченко, была очень отзывчивой и доброй, рассказала РБК ее знакомая. «Она мать двух великолепных дочерей. Старшая дочь пишет детские стихи, мне дарили ее книжку. Младшая, Лиза, училась в институте. Кажется, была моделью у Зайцева. Светлана была очень светлый человек, и ее дочери — тоже», — добавила она.

Теги: новости, стрельба, Москва, убийство
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