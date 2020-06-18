Знакомые рассказали о погибших при стрельбе в жилом доме в Москве

Жилой дом на улице Приорова 38, где было совершенно убийство (Фото: АГН «Москва»)

Убитая в квартире на севере Москвы девушка рассталась со своим сожителем в марте, после чего несколько раз сменила номер телефона и социальные сети. Об этом РБК рассказала подруга убитой Валентина.

«Почти не выставляла фотографии, потому что боялась. Место жительства она не меняла», — сказала она, также добавив, что часто слышала от подруги о том, что ее молодой человек «переходит все границы» и что Елизавета «устала это терпеть».

Инцидент со стрельбой в Москве на улице Приорова произошел 18 июня. Соседи услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями — двух женщин, мужчины и ребенка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным источника РБК в ГУ МВД по Москве, стрельбу открыл 21-летний Севастьян Путинцев. Об этом также со ссылкой на источники сообщали «РИА Новости» и ТАСС. По информации «РИА Новости», а также Telegram-каналов «112», Mash и Baza, погибшие женщины — Светлана Тивченко и ее дочь Елизавета Хлюпина.

По словам подруги Елизаветы Валентины, девушка не обращалась за помощью в полицию. «Я его (Путинцева. — РБК) лично не знала. Я знала, что она давно с ним, они долго встречались, примерно пять лет», — добавила она.