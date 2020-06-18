Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

Погибли двое взрослых и двое детей

Фото: Сергей Карандеев / ТАСС

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.

По ее словам, погибли двое взрослых и двое детей.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что погибшим детям три и четыре года.

По его словам, в дежурную часть позвонила женщина, которая рассказала, что в соседней квартире слышна стрельба. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела четырех человек. Помимо детей погибли женщина и мужчина. По предварительной информации, они были сожителями.

По данным собеседника «РИА Новости», стрелявший покончил с собой. Причиной происшествия стала семейная ссора мужчины с бывшей сожительницей, заявил источник «Интерфакса».