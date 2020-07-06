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В Сети появилось видео с пришедшим на интервью босиком Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным пришел давать интервью белорусским журналистам босиком. Соответствующие кадры были показаны в фильме «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко», который подготовили журналисты телеканала «Беларусь 1».

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!» — сказал Лукашенко перед интервью, здороваясь с журналистом Агентства теленовостей Андреем Кривошеевым, который беседовал с белорусским президентом.

Интервью состоялось в резиденции Лукашенко в Сочи после встречи с Путиным. О какой именно встрече идет речь, в фильме не уточняется. Как отметил Кривошеев, сразу после встречи с российским президентом пресс-секретарь Лукашенко проинформировала журналиста о готовности Лукашенко дать интервью. Он рассказал, что тоже был босиком во время интервью.

«Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», — признался Кривошеев.

Авторы сюжета отмечают, что в этом проявилась открытость Лукашенко, о которой зачастую говорят журналисты.

Путин и Лукашенко встречаются в Сочи. Что нужно знать
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<p>Александр Лукашенко и Владимир Путин</p>

Путин проводил переговоры с Лукашенко в Сочи 7 февраля. Лидеры двух стран обсудили актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Встреча в Сочи стала продолжением серии переговоров лидеров государств, основной темой которой стали условия поставки энергоресурсов в Белоруссию.

Как заявлял по итогам встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак лидеры двух стран по итогам переговоров договорились о поставках газа по цене 2019 года. Козак добавил, что поставки нефти из России в Белоруссию будут производиться компаниями по рыночной цене, вмешиваться в процесс формирования ее стоимости власти России не будут.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сочи, интервью
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