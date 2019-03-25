Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании TGRT.

«Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. И люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно»,— сказал турецкий лидер.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В марте 2018 года Эрдоган зачитал строки из Корана в бывшем соборе Святой Софии в Стамбуле. Президент продекламировал выдержку из Священного Писания в честь «завоевателей Стамбула», тех, кто оставил турецкому народу в наследство здание собора. Это решение осудили Афины, решительно выступив против высказываний подобного рода в стенах бывшего христианского религиозного сооружения.