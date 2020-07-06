Композиторы оценили вклад Эннио Морриконе в мировую музыку

Эннио Морриконе (Фото: Cattaneo / Fotogramma / Global Look Press)

Итальянский композитор Эннио Морриконе, умерший 6 июля на 92-м году жизни, был «очень плодовит», иногда он сочинял музыку к 15–20 фильмам в год, рассказал РБК композитор Александр Журбин.

«Он был главный кинокомпозитор на свете. Он умудрился написать за свою долгую жизнь около 500 саундтреков для кино, притом, что начал довольно поздно, после 30 лет», — отметил Журбин.

Он добавил, что не всегда в творчестве Морриконе были яркие победы, но композитор «демонстрировал невероятный мелодический дар и показывал высокий класс».

В качестве примера российский композитор привел работы Морриконе в фильме «Однажды в Америке» с Робертом Де Ниро и картину Владимира Хотиненко «72 метра». «Он был легким человеком. [С его смертью] мировая киномузыка понесла гигантские потери», — считает Журбин.