Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

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Житель Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, найден мертвым в следственном изоляторе, сообщается на сайте управления СК по Московской области.

По данным следствия, причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия. Следственным управлением организована проверка.

53-летний мужчина, работавший сантехником, по версии СК, совершал преступления в период с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. Две женщины выжили после нападения.

Сантехник был задержан в середине июня, мужчину заподозрили в изнасилованиях и убийствах трех женщин в 2013, 2015 и 2020 годах. В частности, в начале этого года он проник в дом, где надругался над несовершеннолетней. На допросе он дал признательные показания.