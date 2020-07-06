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Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Житель Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, найден мертвым в следственном изоляторе, сообщается на сайте управления СК по Московской области.

По данным следствия, причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия. Следственным управлением организована проверка.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

53-летний мужчина, работавший сантехником, по версии СК, совершал преступления в период с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. Две женщины выжили после нападения.

Сантехник был задержан в середине июня, мужчину заподозрили в изнасилованиях и убийствах трех женщин в 2013, 2015 и 2020 годах. В частности, в начале этого года он проник в дом, где надругался над несовершеннолетней. На допросе он дал признательные показания.

Позже мужчина признался следователям, что в сентябре и октябре 2019 года он изнасиловал и убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения. Действовал он по одной схеме: проникал в окна первых этажей, душил жертву, а затем насиловал.

Теги: Подмосковье, убийство, изнасилование
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