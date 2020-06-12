В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасилованиях сантехника

В Московской области задержали сантехника, подозреваемого в серийных убийствах и изнасилованиях на территории Ступинского и Каширского городских округов. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, подозреваемый совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. Как правило, он проникал в дома, где в дальнейшем совершал преступления. «В январе 2020 года он проник на второй этаж домовладения и совершил изнасилование десятилетней девочки», — уточнил Следственный комитет.

Подозреваемый, по информации следователей, является местным жителем, он работал сантехником. Мужчину задержали, на допросе у следователя он дал признательные показания.

Сейчас сантехника проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.