Подозреваемый в серии убийств в Подмосковье признался в новых эпизодах

Фото: Следственный комитет РФ

Сантехник, которого задержали в Московской области по подозрению в серийных убийствах и изнасилованиях, признался следователям в совершении еще двух преступлений. Об этом сообщается на сайте областного ГСУ СК России.

Мужчина признался на допросе, что в сентябре и октябре 2019 года он совершил изнасилование и убийство двух женщин 1940 и 1950 годов рождения по той же схеме, что и другие преступления. Он проникал в окна первых этажей, сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт.

По данным следователей, 53-летний сантехник совершал преступления в период с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. Двум женщинам удалось выжить после нападения.

О задержании мужчины стало известно 12 июня. Тогда его заподозрили в изнасиловании трех женщин в 2013, 2015 и 2020 годах. На допросе у следователя он дал признательные показания.