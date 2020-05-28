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Правительству предложили освободить от платы за детсад потерявших работу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Услуги детских садов нужно сделать бесплатными для россиян, потерявших работу во время всеобщей самоизоляции, считает член Общественной палаты России Султан Хамзаев. По его словам, письмо с таким предложением 27 мая было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, в скором времени «огромное количество граждан» потеряют работу. «Наше основная задача была, чтобы правительство в общей такой рутинной сложной работе не упустило какие-то детали», — отметил член Общественной палаты. О письме со ссылкой на документ ранее сообщал RT.

В письме он заявил, что необходимо рассмотреть возможность освободить от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года семьи, где один или оба родителя потеряли работу во время самоизоляции. Предложение затрагивает граждан, которые после потери работы встали на учет в государственной службе занятости. Инициатива касается бюджетных детских садов, а периодом самоизоляции Хамзаев назвал срок с 31 марта по 31 мая, уточняет RT.

РБК также направил запрос в пресс-службу правительства.

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее по предложению президента России Владимира Путина были установлены дополнительные выплаты семьям с детьми. С 1 июня можно будет получить господдержку в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Для семей с детьми младше трех лет также предусмотрены дополнительные выплаты в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, Общественая палата, новости РБК
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