Правительству предложили освободить от платы за детсад потерявших работу

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Услуги детских садов нужно сделать бесплатными для россиян, потерявших работу во время всеобщей самоизоляции, считает член Общественной палаты России Султан Хамзаев. По его словам, письмо с таким предложением 27 мая было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, в скором времени «огромное количество граждан» потеряют работу. «Наше основная задача была, чтобы правительство в общей такой рутинной сложной работе не упустило какие-то детали», — отметил член Общественной палаты. О письме со ссылкой на документ ранее сообщал RT.

В письме он заявил, что необходимо рассмотреть возможность освободить от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года семьи, где один или оба родителя потеряли работу во время самоизоляции. Предложение затрагивает граждан, которые после потери работы встали на учет в государственной службе занятости. Инициатива касается бюджетных детских садов, а периодом самоизоляции Хамзаев назвал срок с 31 марта по 31 мая, уточняет RT.

РБК также направил запрос в пресс-службу правительства.