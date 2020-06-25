В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детском саду

Семьи, отказавшиеся от места в детском саду, должны получать ежемесячную выплату. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова, передает RT.

По мнению Власова, эта инициатива поможет решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ», — написал депутат. Согласно его предложению, семьи смогут получать выплаты все время, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду.

Власов уточнил, что если родители изменят свое решение, они смогут отказаться от выплаты и вновь встать в очередь на получение места в детском саду.