Зюганов ответил на слова Путина о Конституции СССР

Многие страны, получившие независимость, были готовы войти в состав СССР только при наличии у них права на выход их союза. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «РИА Новости».

Таким образом политик отреагировал на слова президента Владимира Путина, который ранее 5 июля назвал ленинский тезис в Конституции СССР о праве выхода республик из его состава «миной замедленного действия».

Зюганов отметил, что изначально Ленин и Сталин выступали за создание единого и неделимого государства. «Когда вели переговоры, на каких условиях объединяться в Союз, то многие из тех, кто уже получил независимость, согласны были входить в него только на основе, если есть добровольное право выхода», — пояснил лидер КПРФ.

Зюганов вспомнил ленинскую, сталинскую и брежневскую Конституции, в которых были заложены формы государственности: диктатура пролетариата и всенародное государство. При этом политик подчеркнул, что Конституции жизнеспособны, «если они отражают интересы народа, его чаяния и укрепляют государственность».

Лидер партии также напомнил о референдуме 1991 года, на который выносился вопрос о сохранении СССР. «За него проголосовало 78% — ровно столько, сколько вот недавно проголосовало (за поправки в Конституцию. — РБК)», — рассказал Зюганов. Он добавил, что после принятия Конституции нужно думать о ее выполнении, а не вспоминать прошлое.

Путин, говоря о принятых по итогам голосования поправках в Конституцию, заявил, что они призваны укреплять российскую государственность и создавать условия развития страны в течение десятилетий.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершилось 1 июля. В нем приняли участие 67,97% избирателей. 77,92% от числа проголосовавших одобрили изменения в основной закон страны, против высказались 21,27%.