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Поправки в Конституцию ,  
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Путин заявил о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Президент пояснил, что в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. России необходимо избежать подобных вещей, считает глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия» о праве выхода республик из состава Союза, передает ТАСС.

По словам главы государства, в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. «Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — пояснил Путин. Он считает, что России необходимо избежать подобных вещей.

Как отметил президент, решение принять поправки к действующей Конституции является абсолютно верным. «Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заключил Путин.

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Последний день был обозначен в качестве основного дня голосования. Жители каждого региона могли прийти на избирательные участки в любой день, а москвичи и нижегородцы имели возможность проголосовать и в онлайн-формате. Процедура голосования завершилась 1 июля в 21:00 мск после закрытия последних избирательных участков в Калининградской области.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на голосование составила 67,97%. Согласно подсчетам, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.

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Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля. Соответствующий указ подписал президент. Тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями на официальном интернет-портале правовой информации.

После подписания указа Путин заявил, что внесение изменений происходит, «без всякого преувеличения, по воле народа». Президент также анонсировал масштабную законотворческую работу, поскольку законодательство необходимо будет привести в соответствие с обновленной Конституцией.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, поправки в Конституцию, СССР
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