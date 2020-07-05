Путин заявил о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Президент пояснил, что в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. России необходимо избежать подобных вещей, считает глава государства

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия» о праве выхода республик из состава Союза, передает ТАСС.

По словам главы государства, в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. «Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — пояснил Путин. Он считает, что России необходимо избежать подобных вещей.

Как отметил президент, решение принять поправки к действующей Конституции является абсолютно верным. «Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заключил Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Последний день был обозначен в качестве основного дня голосования. Жители каждого региона могли прийти на избирательные участки в любой день, а москвичи и нижегородцы имели возможность проголосовать и в онлайн-формате. Процедура голосования завершилась 1 июля в 21:00 мск после закрытия последних избирательных участков в Калининградской области.