Эксперты проанализировали покупки россиян в аптеках во время эпидемии

Фото: АГН «Москва»

В первой половине 2020 года средний чек россиян в аптеках менялся незначительно. К такому выводу пришли аналитики платформы ЧекСкан, которые провели исследование покупательской активности граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (есть у РБК).

В исследовании были использованы данные 6906 аптечных организаций из всех федеральных округов страны. Самый высокий средний чек зафиксировали с 10 по 16 февраля — 631,37 руб. Самый низкий — с 24 февраля по 1 марта (539,78 руб.).

Рекордсменом по тратам в аптеках за все первое полугодие стал Дальневосточный федеральный округ — средние траты в аптеках с 27 января по 2 февраля там составили 2053,02 руб. Меньше всего тратили жители Приволжского федерального округа. С 20 по 26 апреля средний чек в аптеках этого макрорегиона составил 481,93 руб.

С января по июнь эксперты отметили два пика покупательской активности — с 16 по 29 марта и с 11 по 17 мая.