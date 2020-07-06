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Эксперты проанализировали покупки россиян в аптеках во время эпидемии

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В первой половине 2020 года средний чек россиян в аптеках менялся незначительно. К такому выводу пришли аналитики платформы ЧекСкан, которые провели исследование покупательской активности граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (есть у РБК).

В исследовании были использованы данные 6906 аптечных организаций из всех федеральных округов страны. Самый высокий средний чек зафиксировали с 10 по 16 февраля — 631,37 руб. Самый низкий — с 24 февраля по 1 марта (539,78 руб.).

Рекордсменом по тратам в аптеках за все первое полугодие стал Дальневосточный федеральный округ — средние траты в аптеках с 27 января по 2 февраля там составили 2053,02 руб. Меньше всего тратили жители Приволжского федерального округа. С 20 по 26 апреля средний чек в аптеках этого макрорегиона составил 481,93 руб.

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С января по июнь эксперты отметили два пика покупательской активности — с 16 по 29 марта и с 11 по 17 мая.

Абсолютным лидером по популярности у россиян с начала года по 26 апреля стали назальные спреи. После 27 апреля на первое место вышли медицинские маски — примерно в этот период во многих регионах страны был введен масочный режим.

За все время мониторинга в топ-3 самых популярных товаров в аптеках вошли назальные спреи, аскорбиновая кислота и маски. Далее со значительным отставанием идут парацетамол, акрихил и гематоген.

По словам основателя и CEO проекта ЧекСкан Владислава Вернигоры, результаты исследования говорят о том, что в целом в период эпидемии COVID-19 россияне достаточно спокойно совершали покупки в аптеках. «Традиционность» аптечной корзины можно объяснить тем, что регуляторы строго следили, чтобы производители не позиционировали какой-либо препарат, как средство от коронавирусной инфекции», — пояснил Вернигора.

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Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press

В начале апреля аналитики AlphaRM и «Фармацевтического вестника» сообщили, что продажи препарата «Калетра», который используется для лечения ВИЧ, на фоне эпидемии выросли в 15 раз.

Эксперты связали это с тем, что Минздрав включил лекарство под международным непатентованным названием лопинавир/ритонавир в список препаратов, рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции у взрослых.

Теги: аптеки, покупки, Россия
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